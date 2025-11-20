- Прирост
Всего трейдов:
1 022
Прибыльных трейдов:
794 (77.69%)
Убыточных трейдов:
228 (22.31%)
Лучший трейд:
246.00 USD
Худший трейд:
-198.80 USD
Общая прибыль:
5 334.18 USD (200 377 pips)
Общий убыток:
-4 975.43 USD (378 984 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (173.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
371.80 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
28.85%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
277
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
565 (55.28%)
Коротких трейдов:
457 (44.72%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
6.72 USD
Средний убыток:
-21.82 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-414.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-901.41 USD (7)
Прирост в месяц:
12.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
182.88 USD
Максимальная:
1 016.79 USD (26.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.93% (1 016.79 USD)
По эквити:
26.85% (955.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|897
|GBPUSD
|33
|AUDCAD
|33
|EURUSD
|32
|NZDCAD
|17
|GBPJPY
|5
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|88
|GBPUSD
|97
|AUDCAD
|135
|EURUSD
|-61
|NZDCAD
|72
|GBPJPY
|26
|EURGBP
|27
|USDCHF
|16
|BTCUSD
|-40
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDCAD
|6.3K
|EURUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|1.8K
|EURGBP
|739
|USDCHF
|455
|BTCUSD
|-201K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1385
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
ICMarkets-Live14
|2.98 × 91
|
ICMarketsSC-Live06
|3.88 × 123
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
TradersWay-Live
|4.68 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
|
RSGFinance-Live
|5.99 × 100
|
FBS-Real-5
|14.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Low DD Stable Return
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
