СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Daniel FX
Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX

Daniel Chng Chin Huang
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 13%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 022
Прибыльных трейдов:
794 (77.69%)
Убыточных трейдов:
228 (22.31%)
Лучший трейд:
246.00 USD
Худший трейд:
-198.80 USD
Общая прибыль:
5 334.18 USD (200 377 pips)
Общий убыток:
-4 975.43 USD (378 984 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (173.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
371.80 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
28.85%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
277
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
565 (55.28%)
Коротких трейдов:
457 (44.72%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
6.72 USD
Средний убыток:
-21.82 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-414.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-901.41 USD (7)
Прирост в месяц:
12.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
182.88 USD
Максимальная:
1 016.79 USD (26.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.93% (1 016.79 USD)
По эквити:
26.85% (955.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 897
GBPUSD 33
AUDCAD 33
EURUSD 32
NZDCAD 17
GBPJPY 5
EURGBP 2
USDCHF 2
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 88
GBPUSD 97
AUDCAD 135
EURUSD -61
NZDCAD 72
GBPJPY 26
EURGBP 27
USDCHF 16
BTCUSD -40
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 10K
GBPUSD 1.8K
AUDCAD 6.3K
EURUSD -1.9K
NZDCAD 3.6K
GBPJPY 1.8K
EURGBP 739
USDCHF 455
BTCUSD -201K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +246.00 USD
Худший трейд: -199 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +173.43 USD
Макс. убыток в серии: -414.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1385
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
ICMarkets-Live14
2.98 × 91
ICMarketsSC-Live06
3.88 × 123
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
TradersWay-Live
4.68 × 19
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
RSGFinance-Live
5.99 × 100
FBS-Real-5
14.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика


Low DD Stable Return


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS



Нет отзывов
2025.12.23 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 05:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 05:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 03:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Daniel FX
100 USD в месяц
13%
0
0
USD
3.1K
USD
5
0%
1 022
77%
100%
1.07
0.35
USD
27%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.