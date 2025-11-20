- 成长
交易:
1 053
盈利交易:
810 (76.92%)
亏损交易:
243 (23.08%)
最好交易:
246.00 USD
最差交易:
-198.80 USD
毛利:
5 460.10 USD (204 575 pips)
毛利亏损:
-5 291.06 USD (394 061 pips)
最大连续赢利:
44 (173.43 USD)
最大连续盈利:
371.80 USD (6)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
28.85%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
238
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.17
长期交易:
586 (55.65%)
短期交易:
467 (44.35%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
6.74 USD
平均损失:
-21.77 USD
最大连续失误:
9 (-414.66 USD)
最大连续亏损:
-901.41 USD (7)
每月增长:
-0.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
182.88 USD
最大值:
1 016.79 USD (26.73%)
相对跌幅:
结余:
26.93% (1 016.79 USD)
净值:
26.85% (955.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|916
|GBPUSD
|33
|AUDCAD
|33
|EURUSD
|32
|NZDCAD
|17
|GBPJPY
|10
|USDCAD
|6
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|164
|GBPUSD
|97
|AUDCAD
|135
|EURUSD
|-61
|NZDCAD
|72
|GBPJPY
|-92
|USDCAD
|-146
|EURGBP
|25
|USDCHF
|16
|BTCUSD
|-40
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDCAD
|6.3K
|EURUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|-3.5K
|USDCAD
|-7K
|EURGBP
|722
|USDCHF
|455
|BTCUSD
|-201K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +246.00 USD
最差交易: -199 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +173.43 USD
最大连续亏损: -414.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.18 × 354
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.48 × 308
|
ICMarkets-Live03
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.87 × 790
|
ICMarketsSC-Live10
|1.01 × 1999
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.24 × 1027
|
Pepperstone-Edge07
|2.29 × 58
|
ICMarkets-Live14
|2.98 × 91
|
ICMarketsSC-Live06
|3.85 × 124
|
TradersWay-Live
|4.17 × 24
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|4.30 × 61
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|5.57 × 676
|
RSGFinance-Live
|5.99 × 100
|
FBS-Real-5
|14.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Low DD Stable Return
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
没有评论
