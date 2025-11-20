信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Daniel FX
Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX

Daniel Chng Chin Huang
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 6%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 053
盈利交易:
810 (76.92%)
亏损交易:
243 (23.08%)
最好交易:
246.00 USD
最差交易:
-198.80 USD
毛利:
5 460.10 USD (204 575 pips)
毛利亏损:
-5 291.06 USD (394 061 pips)
最大连续赢利:
44 (173.43 USD)
最大连续盈利:
371.80 USD (6)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
28.85%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
238
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.17
长期交易:
586 (55.65%)
短期交易:
467 (44.35%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
6.74 USD
平均损失:
-21.77 USD
最大连续失误:
9 (-414.66 USD)
最大连续亏损:
-901.41 USD (7)
每月增长:
-0.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
182.88 USD
最大值:
1 016.79 USD (26.73%)
相对跌幅:
结余:
26.93% (1 016.79 USD)
净值:
26.85% (955.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 916
GBPUSD 33
AUDCAD 33
EURUSD 32
NZDCAD 17
GBPJPY 10
USDCAD 6
EURGBP 3
USDCHF 2
BTCUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 164
GBPUSD 97
AUDCAD 135
EURUSD -61
NZDCAD 72
GBPJPY -92
USDCAD -146
EURGBP 25
USDCHF 16
BTCUSD -40
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 1.8K
AUDCAD 6.3K
EURUSD -1.9K
NZDCAD 3.6K
GBPJPY -3.5K
USDCAD -7K
EURGBP 722
USDCHF 455
BTCUSD -201K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +246.00 USD
最差交易: -199 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +173.43 USD
最大连续亏损: -414.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.18 × 354
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.48 × 308
ICMarkets-Live03
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.87 × 790
ICMarketsSC-Live10
1.01 × 1999
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.24 × 1027
Pepperstone-Edge07
2.29 × 58
ICMarkets-Live14
2.98 × 91
ICMarketsSC-Live06
3.85 × 124
TradersWay-Live
4.17 × 24
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
5.57 × 676
RSGFinance-Live
5.99 × 100
FBS-Real-5
14.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Low DD Stable Return


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
没有评论
2025.12.23 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 05:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 05:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 03:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
