トレード:
1 094
利益トレード:
840 (76.78%)
損失トレード:
254 (23.22%)
ベストトレード:
246.00 USD
最悪のトレード:
-198.80 USD
総利益:
5 711.63 USD (212 114 pips)
総損失:
-5 458.75 USD (396 718 pips)
最大連続の勝ち:
44 (173.43 USD)
最大連続利益:
371.80 USD (6)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
28.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
257
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.25
長いトレード:
599 (54.75%)
短いトレード:
495 (45.25%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
6.80 USD
平均損失:
-21.49 USD
最大連続の負け:
9 (-414.66 USD)
最大連続損失:
-901.41 USD (7)
月間成長:
1.52%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
182.88 USD
最大の:
1 016.79 USD (26.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.93% (1 016.79 USD)
エクイティによる:
26.85% (955.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|956
|GBPUSD
|34
|AUDCAD
|33
|EURUSD
|32
|NZDCAD
|17
|GBPJPY
|10
|USDCAD
|6
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|244
|GBPUSD
|101
|AUDCAD
|135
|EURUSD
|-61
|NZDCAD
|72
|GBPJPY
|-92
|USDCAD
|-146
|EURGBP
|25
|USDCHF
|16
|BTCUSD
|-40
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|GBPUSD
|2K
|AUDCAD
|6.3K
|EURUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|-3.5K
|USDCAD
|-7K
|EURGBP
|722
|USDCHF
|455
|BTCUSD
|-201K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +246.00 USD
最悪のトレード: -199 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +173.43 USD
最大連続損失: -414.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.18 × 354
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.48 × 308
|
ICMarkets-Live03
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.87 × 790
|
ICMarketsSC-Live10
|1.01 × 1999
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.24 × 1027
|
Pepperstone-Edge07
|2.29 × 58
|
ICMarkets-Live14
|2.98 × 91
|
ICMarketsSC-Live06
|3.85 × 124
|
TradersWay-Live
|4.17 × 24
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|4.30 × 61
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|5.57 × 676
|
RSGFinance-Live
|5.99 × 100
|
FBS-Real-5
|14.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Low DD Stable Return
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
