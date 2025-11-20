シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Daniel FX
Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX

Daniel Chng Chin Huang
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 094
利益トレード:
840 (76.78%)
損失トレード:
254 (23.22%)
ベストトレード:
246.00 USD
最悪のトレード:
-198.80 USD
総利益:
5 711.63 USD (212 114 pips)
総損失:
-5 458.75 USD (396 718 pips)
最大連続の勝ち:
44 (173.43 USD)
最大連続利益:
371.80 USD (6)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
28.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
257
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.25
長いトレード:
599 (54.75%)
短いトレード:
495 (45.25%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
6.80 USD
平均損失:
-21.49 USD
最大連続の負け:
9 (-414.66 USD)
最大連続損失:
-901.41 USD (7)
月間成長:
1.52%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
182.88 USD
最大の:
1 016.79 USD (26.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.93% (1 016.79 USD)
エクイティによる:
26.85% (955.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 956
GBPUSD 34
AUDCAD 33
EURUSD 32
NZDCAD 17
GBPJPY 10
USDCAD 6
EURGBP 3
USDCHF 2
BTCUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 244
GBPUSD 101
AUDCAD 135
EURUSD -61
NZDCAD 72
GBPJPY -92
USDCAD -146
EURGBP 25
USDCHF 16
BTCUSD -40
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 16K
GBPUSD 2K
AUDCAD 6.3K
EURUSD -1.9K
NZDCAD 3.6K
GBPJPY -3.5K
USDCAD -7K
EURGBP 722
USDCHF 455
BTCUSD -201K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +246.00 USD
最悪のトレード: -199 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +173.43 USD
最大連続損失: -414.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.18 × 354
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.48 × 308
ICMarkets-Live03
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.87 × 790
ICMarketsSC-Live10
1.01 × 1999
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.24 × 1027
Pepperstone-Edge07
2.29 × 58
ICMarkets-Live14
2.98 × 91
ICMarketsSC-Live06
3.85 × 124
TradersWay-Live
4.17 × 24
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
5.57 × 676
RSGFinance-Live
5.99 × 100
FBS-Real-5
14.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Low DD Stable Return


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS



レビューなし
2025.12.23 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 05:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 05:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 03:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください