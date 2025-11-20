- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 094
Transacciones Rentables:
840 (76.78%)
Transacciones Irrentables:
254 (23.22%)
Mejor transacción:
246.00 USD
Peor transacción:
-198.80 USD
Beneficio Bruto:
5 711.63 USD (212 114 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 458.75 USD (396 718 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (173.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
371.80 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
28.85%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
257
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.25
Transacciones Largas:
599 (54.75%)
Transacciones Cortas:
495 (45.25%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.23 USD
Beneficio medio:
6.80 USD
Pérdidas medias:
-21.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-414.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-901.41 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.52%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
182.88 USD
Máxima:
1 016.79 USD (26.73%)
Reducción relativa:
De balance:
26.93% (1 016.79 USD)
De fondos:
26.85% (955.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|956
|GBPUSD
|34
|AUDCAD
|33
|EURUSD
|32
|NZDCAD
|17
|GBPJPY
|10
|USDCAD
|6
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|244
|GBPUSD
|101
|AUDCAD
|135
|EURUSD
|-61
|NZDCAD
|72
|GBPJPY
|-92
|USDCAD
|-146
|EURGBP
|25
|USDCHF
|16
|BTCUSD
|-40
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|GBPUSD
|2K
|AUDCAD
|6.3K
|EURUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|-3.5K
|USDCAD
|-7K
|EURGBP
|722
|USDCHF
|455
|BTCUSD
|-201K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +246.00 USD
Peor transacción: -199 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +173.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -414.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.18 × 354
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.48 × 308
|
ICMarkets-Live03
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.87 × 790
|
ICMarketsSC-Live10
|1.01 × 1999
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.24 × 1027
|
Pepperstone-Edge07
|2.29 × 58
|
ICMarkets-Live14
|2.98 × 91
|
ICMarketsSC-Live06
|3.85 × 124
|
TradersWay-Live
|4.17 × 24
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|4.30 × 61
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|5.57 × 676
|
RSGFinance-Live
|5.99 × 100
|
FBS-Real-5
|14.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
