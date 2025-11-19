- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
170 (57.43%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (42.57%)
En iyi işlem:
301.65 USD
En kötü işlem:
-89.00 USD
Brüt kâr:
3 741.92 USD (167 384 pips)
Brüt zarar:
-1 062.34 USD (68 471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (537.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
613.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
41.61%
Maks. mevduat yükü:
42.83%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
16.56
Alış işlemleri:
124 (41.89%)
Satış işlemleri:
172 (58.11%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
9.05 USD
Ortalama kâr:
22.01 USD
Ortalama zarar:
-8.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-46.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-161.80 USD (4)
Aylık büyüme:
817.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
161.80 USD (8.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.21% (122.73 USD)
Varlığa göre:
33.78% (86.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.7K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|99K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +301.65 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +537.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
itexsys-Platform
|0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
SolidECN-Server
|0.00 × 1
VantageFX-Live
|0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
XMAU-MT5
|0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
334%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
6
0%
296
57%
42%
3.52
9.05
USD
USD
34%
1:500