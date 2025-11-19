SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dhascartel
Henricus Dian Yudha

Dhascartel

Henricus Dian Yudha
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 334%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
170 (57.43%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (42.57%)
En iyi işlem:
301.65 USD
En kötü işlem:
-89.00 USD
Brüt kâr:
3 741.92 USD (167 384 pips)
Brüt zarar:
-1 062.34 USD (68 471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (537.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
613.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
41.61%
Maks. mevduat yükü:
42.83%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
16.56
Alış işlemleri:
124 (41.89%)
Satış işlemleri:
172 (58.11%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
9.05 USD
Ortalama kâr:
22.01 USD
Ortalama zarar:
-8.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-46.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-161.80 USD (4)
Aylık büyüme:
817.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
161.80 USD (8.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.21% (122.73 USD)
Varlığa göre:
33.78% (86.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 296
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 99K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +301.65 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +537.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dhascartel
Ayda 777 USD
334%
0
0
USD
2.7K
USD
6
0%
296
57%
42%
3.52
9.05
USD
34%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.