SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Dhascartel
Henricus Dian Yudha

Dhascartel

Henricus Dian Yudha
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 777 USD al mes
incremento desde 2025 334%
FBS-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
296
Transacciones Rentables:
170 (57.43%)
Transacciones Irrentables:
126 (42.57%)
Mejor transacción:
301.65 USD
Peor transacción:
-89.00 USD
Beneficio Bruto:
3 741.92 USD (167 384 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 062.34 USD (68 471 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (537.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
613.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
41.61%
Carga máxima del depósito:
42.83%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
16.56
Transacciones Largas:
124 (41.89%)
Transacciones Cortas:
172 (58.11%)
Factor de Beneficio:
3.52
Beneficio Esperado:
9.05 USD
Beneficio medio:
22.01 USD
Pérdidas medias:
-8.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-46.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-161.80 USD (4)
Crecimiento al mes:
817.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
161.80 USD (8.25%)
Reducción relativa:
De balance:
33.21% (122.73 USD)
De fondos:
33.78% (86.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 296
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 99K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +301.65 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +537.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -46.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
otros 161...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 06:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 05:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 02:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 16:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 12:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 11:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 10:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 09:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 08:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 07:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 06:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.29 12:46
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Dhascartel
777 USD al mes
334%
0
0
USD
2.7K
USD
6
0%
296
57%
42%
3.52
9.05
USD
34%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.