- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
296
利益トレード:
170 (57.43%)
損失トレード:
126 (42.57%)
ベストトレード:
301.65 USD
最悪のトレード:
-89.00 USD
総利益:
3 741.92 USD (167 384 pips)
総損失:
-1 062.34 USD (68 471 pips)
最大連続の勝ち:
12 (537.70 USD)
最大連続利益:
613.20 USD (7)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
41.61%
最大入金額:
42.83%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
16.56
長いトレード:
124 (41.89%)
短いトレード:
172 (58.11%)
プロフィットファクター:
3.52
期待されたペイオフ:
9.05 USD
平均利益:
22.01 USD
平均損失:
-8.43 USD
最大連続の負け:
10 (-46.84 USD)
最大連続損失:
-161.80 USD (4)
月間成長:
817.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
161.80 USD (8.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.21% (122.73 USD)
エクイティによる:
33.78% (86.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +301.65 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +537.70 USD
最大連続損失: -46.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
161 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
777 USD/月
334%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
6
0%
296
57%
42%
3.52
9.05
USD
USD
34%
1:500