- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
170 (57.43%)
Убыточных трейдов:
126 (42.57%)
Лучший трейд:
301.65 USD
Худший трейд:
-89.00 USD
Общая прибыль:
3 741.92 USD (167 384 pips)
Общий убыток:
-1 062.34 USD (68 471 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (537.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
613.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
41.61%
Макс. загрузка депозита:
42.83%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
16.56
Длинных трейдов:
124 (41.89%)
Коротких трейдов:
172 (58.11%)
Профит фактор:
3.52
Мат. ожидание:
9.05 USD
Средняя прибыль:
22.01 USD
Средний убыток:
-8.43 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-46.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.80 USD (4)
Прирост в месяц:
817.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
161.80 USD (8.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.21% (122.73 USD)
По эквити:
33.78% (86.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +301.65 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +537.70 USD
Макс. убыток в серии: -46.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
еще 161...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
777 USD в месяц
334%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
6
0%
296
57%
42%
3.52
9.05
USD
USD
34%
1:500