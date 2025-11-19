СигналыРазделы
Henricus Dian Yudha

Dhascartel

Henricus Dian Yudha
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 777 USD в месяц
прирост с 2025 334%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
170 (57.43%)
Убыточных трейдов:
126 (42.57%)
Лучший трейд:
301.65 USD
Худший трейд:
-89.00 USD
Общая прибыль:
3 741.92 USD (167 384 pips)
Общий убыток:
-1 062.34 USD (68 471 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (537.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
613.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
41.61%
Макс. загрузка депозита:
42.83%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
16.56
Длинных трейдов:
124 (41.89%)
Коротких трейдов:
172 (58.11%)
Профит фактор:
3.52
Мат. ожидание:
9.05 USD
Средняя прибыль:
22.01 USD
Средний убыток:
-8.43 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-46.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.80 USD (4)
Прирост в месяц:
817.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
161.80 USD (8.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.21% (122.73 USD)
По эквити:
33.78% (86.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 296
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 99K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +301.65 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +537.70 USD
Макс. убыток в серии: -46.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 06:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 05:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 02:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 16:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 12:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 11:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 10:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 09:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 08:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 07:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 06:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.29 12:46
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.