- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
296
盈利交易:
170 (57.43%)
亏损交易:
126 (42.57%)
最好交易:
301.65 USD
最差交易:
-89.00 USD
毛利:
3 741.92 USD (167 384 pips)
毛利亏损:
-1 062.34 USD (68 471 pips)
最大连续赢利:
12 (537.70 USD)
最大连续盈利:
613.20 USD (7)
夏普比率:
0.21
交易活动:
41.61%
最大入金加载:
42.83%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 小时
采收率:
16.56
长期交易:
124 (41.89%)
短期交易:
172 (58.11%)
利润因子:
3.52
预期回报:
9.05 USD
平均利润:
22.01 USD
平均损失:
-8.43 USD
最大连续失误:
10 (-46.84 USD)
最大连续亏损:
-161.80 USD (4)
每月增长:
817.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
161.80 USD (8.25%)
相对跌幅:
结余:
33.21% (122.73 USD)
净值:
33.78% (86.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +301.65 USD
最差交易: -89 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +537.70 USD
最大连续亏损: -46.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月777 USD
334%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
6
0%
296
57%
42%
3.52
9.05
USD
USD
34%
1:500