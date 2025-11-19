- Crescimento
Negociações:
296
Negociações com lucro:
170 (57.43%)
Negociações com perda:
126 (42.57%)
Melhor negociação:
301.65 USD
Pior negociação:
-89.00 USD
Lucro bruto:
3 741.92 USD (167 384 pips)
Perda bruta:
-1 062.34 USD (68 471 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (537.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
613.20 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
41.61%
Depósito máximo carregado:
42.83%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
16.56
Negociações longas:
124 (41.89%)
Negociações curtas:
172 (58.11%)
Fator de lucro:
3.52
Valor esperado:
9.05 USD
Lucro médio:
22.01 USD
Perda média:
-8.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-46.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-161.80 USD (4)
Crescimento mensal:
817.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
161.80 USD (8.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.21% (122.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.78% (86.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +301.65 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +537.70 USD
Máxima perda consecutiva: -46.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
