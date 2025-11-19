SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dhascartel
Henricus Dian Yudha

Dhascartel

Henricus Dian Yudha
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
crescita dal 2025 334%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
296
Profit Trade:
170 (57.43%)
Loss Trade:
126 (42.57%)
Best Trade:
301.65 USD
Worst Trade:
-89.00 USD
Profitto lordo:
3 741.92 USD (167 384 pips)
Perdita lorda:
-1 062.34 USD (68 471 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (537.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
613.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
41.61%
Massimo carico di deposito:
42.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
16.56
Long Trade:
124 (41.89%)
Short Trade:
172 (58.11%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
9.05 USD
Profitto medio:
22.01 USD
Perdita media:
-8.43 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-46.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-161.80 USD (4)
Crescita mensile:
817.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
161.80 USD (8.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.21% (122.73 USD)
Per equità:
33.78% (86.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 296
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 99K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +301.65 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +537.70 USD
Massima perdita consecutiva: -46.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 più
