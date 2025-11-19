- Crescita
Trade:
296
Profit Trade:
170 (57.43%)
Loss Trade:
126 (42.57%)
Best Trade:
301.65 USD
Worst Trade:
-89.00 USD
Profitto lordo:
3 741.92 USD (167 384 pips)
Perdita lorda:
-1 062.34 USD (68 471 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (537.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
613.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
41.61%
Massimo carico di deposito:
42.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
16.56
Long Trade:
124 (41.89%)
Short Trade:
172 (58.11%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
9.05 USD
Profitto medio:
22.01 USD
Perdita media:
-8.43 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-46.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-161.80 USD (4)
Crescita mensile:
817.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
161.80 USD (8.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.21% (122.73 USD)
Per equità:
33.78% (86.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +301.65 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +537.70 USD
Massima perdita consecutiva: -46.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
777USD al mese
334%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
6
0%
296
57%
42%
3.52
9.05
USD
USD
34%
1:500