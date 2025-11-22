SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Increase Lot Correlation
Christian Talar

Increase Lot Correlation

Christian Talar
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
70 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (28.57%)
En iyi işlem:
10.50 USD
En kötü işlem:
-20.46 USD
Brüt kâr:
416.05 USD (14 275 pips)
Brüt zarar:
-277.05 USD (11 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (120.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.85 USD (21)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
39 (39.80%)
Satış işlemleri:
59 (60.20%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
5.94 USD
Ortalama zarar:
-9.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-67.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.14 USD (4)
Aylık büyüme:
13.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.80 USD
Maksimum:
87.42 USD (8.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 56
GBPUSD 21
EURUSD 13
AUDUSD 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -46
GBPUSD 97
EURUSD 51
AUDUSD 36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -1.6K
GBPUSD 2.7K
EURUSD 911
AUDUSD 816
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.50 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +120.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.22 19:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.22 19:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 03:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 03:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol