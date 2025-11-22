- Büyüme
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
70 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (28.57%)
En iyi işlem:
10.50 USD
En kötü işlem:
-20.46 USD
Brüt kâr:
416.05 USD (14 275 pips)
Brüt zarar:
-277.05 USD (11 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (120.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.85 USD (21)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
39 (39.80%)
Satış işlemleri:
59 (60.20%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
5.94 USD
Ortalama zarar:
-9.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-67.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.14 USD (4)
Aylık büyüme:
13.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.80 USD
Maksimum:
87.42 USD (8.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|56
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|13
|AUDUSD
|8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-46
|GBPUSD
|97
|EURUSD
|51
|AUDUSD
|36
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-1.6K
|GBPUSD
|2.7K
|EURUSD
|911
|AUDUSD
|816
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.50 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +120.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
