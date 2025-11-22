SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / CRD Correlation Increase Lot
Christian Talar

CRD Correlation Increase Lot

Christian Talar
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 79%
Exness-MT5Real39
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
462
Negociações com lucro:
340 (73.59%)
Negociações com perda:
122 (26.41%)
Melhor negociação:
12.80 USD
Pior negociação:
-21.78 USD
Lucro bruto:
2 008.47 USD (69 596 pips)
Perda bruta:
-1 202.73 USD (49 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (121.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.13 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
98.01%
Depósito máximo carregado:
19.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
3.87
Negociações longas:
189 (40.91%)
Negociações curtas:
273 (59.09%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
1.74 USD
Lucro médio:
5.91 USD
Perda média:
-9.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-141.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-141.29 USD (18)
Crescimento mensal:
33.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
84.80 USD
Máximo:
207.95 USD (14.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.29% (207.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.89% (405.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 228
GBPUSD 132
EURUSD 69
AUDUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 162
GBPUSD 427
EURUSD 215
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 4.8K
GBPUSD 11K
EURUSD 5K
AUDUSD -186
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.80 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +121.94 USD
Máxima perda consecutiva: -141.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 23:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 07:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 19:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.22 19:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 03:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CRD Correlation Increase Lot
30 USD por mês
79%
0
0
USD
1.9K
USD
6
100%
462
73%
98%
1.66
1.74
USD
24%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.