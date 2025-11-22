- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
462
Negociações com lucro:
340 (73.59%)
Negociações com perda:
122 (26.41%)
Melhor negociação:
12.80 USD
Pior negociação:
-21.78 USD
Lucro bruto:
2 008.47 USD (69 596 pips)
Perda bruta:
-1 202.73 USD (49 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (121.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.13 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
98.01%
Depósito máximo carregado:
19.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
3.87
Negociações longas:
189 (40.91%)
Negociações curtas:
273 (59.09%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
1.74 USD
Lucro médio:
5.91 USD
Perda média:
-9.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-141.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-141.29 USD (18)
Crescimento mensal:
33.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
84.80 USD
Máximo:
207.95 USD (14.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.29% (207.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.89% (405.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|228
|GBPUSD
|132
|EURUSD
|69
|AUDUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|162
|GBPUSD
|427
|EURUSD
|215
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|5K
|AUDUSD
|-186
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.80 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +121.94 USD
Máxima perda consecutiva: -141.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
79%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
6
100%
462
73%
98%
1.66
1.74
USD
USD
24%
1:500