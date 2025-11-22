- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
70 (71.42%)
Loss Trade:
28 (28.57%)
Best Trade:
10.50 USD
Worst Trade:
-20.46 USD
Profitto lordo:
416.05 USD (14 275 pips)
Perdita lorda:
-277.05 USD (11 466 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (120.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.85 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
39 (39.80%)
Short Trade:
59 (60.20%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
5.94 USD
Perdita media:
-9.89 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-67.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.14 USD (4)
Crescita mensile:
13.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
84.80 USD
Massimale:
87.42 USD (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|56
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|13
|AUDUSD
|8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-46
|GBPUSD
|97
|EURUSD
|51
|AUDUSD
|36
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.6K
|GBPUSD
|2.7K
|EURUSD
|911
|AUDUSD
|816
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.50 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +120.85 USD
Massima perdita consecutiva: -67.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
