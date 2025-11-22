- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
451
盈利交易:
331 (73.39%)
亏损交易:
120 (26.61%)
最好交易:
12.80 USD
最差交易:
-21.78 USD
毛利:
1 934.59 USD (67 805 pips)
毛利亏损:
-1 182.14 USD (48 765 pips)
最大连续赢利:
26 (121.94 USD)
最大连续盈利:
130.13 USD (22)
夏普比率:
0.21
交易活动:
98.01%
最大入金加载:
19.76%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
85
平均持有时间:
15 小时
采收率:
3.62
长期交易:
187 (41.46%)
短期交易:
264 (58.54%)
利润因子:
1.64
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
5.84 USD
平均损失:
-9.85 USD
最大连续失误:
18 (-141.29 USD)
最大连续亏损:
-141.29 USD (18)
每月增长:
36.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
84.80 USD
最大值:
207.95 USD (14.53%)
相对跌幅:
结余:
14.29% (207.95 USD)
净值:
23.89% (405.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|226
|GBPUSD
|125
|EURUSD
|67
|AUDUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|152
|GBPUSD
|400
|EURUSD
|199
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|4.4K
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|4.6K
|AUDUSD
|-186
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.80 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +121.94 USD
最大连续亏损: -141.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
74%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
6
100%
451
73%
98%
1.63
1.67
USD
USD
24%
1:500