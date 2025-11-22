- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
462
利益トレード:
340 (73.59%)
損失トレード:
122 (26.41%)
ベストトレード:
12.80 USD
最悪のトレード:
-21.78 USD
総利益:
2 008.47 USD (69 596 pips)
総損失:
-1 202.73 USD (49 225 pips)
最大連続の勝ち:
26 (121.94 USD)
最大連続利益:
130.13 USD (22)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
98.01%
最大入金額:
19.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
3.87
長いトレード:
189 (40.91%)
短いトレード:
273 (59.09%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
1.74 USD
平均利益:
5.91 USD
平均損失:
-9.86 USD
最大連続の負け:
18 (-141.29 USD)
最大連続損失:
-141.29 USD (18)
月間成長:
33.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
84.80 USD
最大の:
207.95 USD (14.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.29% (207.95 USD)
エクイティによる:
23.89% (405.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|228
|GBPUSD
|132
|EURUSD
|69
|AUDUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|162
|GBPUSD
|427
|EURUSD
|215
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|5K
|AUDUSD
|-186
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.80 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +121.94 USD
最大連続損失: -141.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
79%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
6
100%
462
73%
98%
1.66
1.74
USD
USD
24%
1:500