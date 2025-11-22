- 자본
- 축소
트레이드:
659
이익 거래:
483 (73.29%)
손실 거래:
176 (26.71%)
최고의 거래:
27.57 USD
최악의 거래:
-21.78 USD
총 수익:
2 930.77 USD (99 651 pips)
총 손실:
-1 696.86 USD (67 589 pips)
연속 최대 이익:
26 (156.67 USD)
연속 최대 이익:
156.67 USD (26)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
99.03%
최대 입금량:
19.76%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
69
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
5.93
롱(주식매수):
262 (39.76%)
숏(주식차입매도):
397 (60.24%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
1.87 USD
평균 이익:
6.07 USD
평균 손실:
-9.64 USD
연속 최대 손실:
18 (-141.29 USD)
연속 최대 손실:
-141.29 USD (18)
월별 성장률:
46.46%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
84.80 USD
최대한의:
207.95 USD (14.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.29% (207.95 USD)
자본금별:
25.61% (245.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|332
|GBPUSD
|188
|EURUSD
|89
|AUDUSD
|50
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|210
|GBPUSD
|632
|EURUSD
|332
|AUDUSD
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|6.3K
|GBPUSD
|16K
|EURUSD
|8.2K
|AUDUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.57 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +156.67 USD
연속 최대 손실: -141.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
126%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
9
99%
659
73%
99%
1.72
1.87
USD
USD
26%
1:500