Christian Talar

CRD Correlation Increase Lot

Christian Talar
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 70%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
441
Прибыльных трейдов:
322 (73.01%)
Убыточных трейдов:
119 (26.98%)
Лучший трейд:
12.80 USD
Худший трейд:
-21.78 USD
Общая прибыль:
1 878.75 USD (65 973 pips)
Общий убыток:
-1 170.19 USD (48 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (121.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.13 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
98.01%
Макс. загрузка депозита:
19.76%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
103
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
3.41
Длинных трейдов:
179 (40.59%)
Коротких трейдов:
262 (59.41%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
5.83 USD
Средний убыток:
-9.83 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-141.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.29 USD (18)
Прирост в месяц:
41.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.80 USD
Максимальная:
207.95 USD (14.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.29% (207.95 USD)
По эквити:
23.89% (405.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 218
GBPUSD 123
EURUSD 67
AUDUSD 33
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 106
GBPUSD 402
EURUSD 199
AUDUSD 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 2.7K
GBPUSD 10K
EURUSD 4.6K
AUDUSD -186
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.80 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +121.94 USD
Макс. убыток в серии: -141.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 23:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 07:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 19:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.22 19:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 03:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CRD Correlation Increase Lot
30 USD в месяц
70%
0
0
USD
1.8K
USD
6
100%
441
73%
98%
1.60
1.61
USD
24%
1:500
