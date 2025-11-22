- Прирост
Всего трейдов:
441
Прибыльных трейдов:
322 (73.01%)
Убыточных трейдов:
119 (26.98%)
Лучший трейд:
12.80 USD
Худший трейд:
-21.78 USD
Общая прибыль:
1 878.75 USD (65 973 pips)
Общий убыток:
-1 170.19 USD (48 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (121.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.13 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
98.01%
Макс. загрузка депозита:
19.76%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
103
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
3.41
Длинных трейдов:
179 (40.59%)
Коротких трейдов:
262 (59.41%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
5.83 USD
Средний убыток:
-9.83 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-141.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.29 USD (18)
Прирост в месяц:
41.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.80 USD
Максимальная:
207.95 USD (14.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.29% (207.95 USD)
По эквити:
23.89% (405.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|218
|GBPUSD
|123
|EURUSD
|67
|AUDUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|106
|GBPUSD
|402
|EURUSD
|199
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|2.7K
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|4.6K
|AUDUSD
|-186
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
