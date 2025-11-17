Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EquitiBrokerageSC-Live 0.00 × 1 EquitiGroupLtd-Live 0.00 × 1 TickmillUK-Live 9.50 × 2 ActivTradesCorp-Server 12.00 × 2 GTCGlobalTrade-Server 14.50 × 2 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya