シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Signotradepamm
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradepamm

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  110  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 23%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
26 (54.16%)
損失トレード:
22 (45.83%)
ベストトレード:
266.00 USD
最悪のトレード:
-202.00 USD
総利益:
2 226.28 USD (89 009 pips)
総損失:
-1 373.42 USD (67 907 pips)
最大連続の勝ち:
6 (701.35 USD)
最大連続利益:
701.35 USD (6)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
90.09%
最大入金額:
3.04%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.82
長いトレード:
23 (47.92%)
短いトレード:
25 (52.08%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
17.77 USD
平均利益:
85.63 USD
平均損失:
-62.43 USD
最大連続の負け:
5 (-412.11 USD)
最大連続損失:
-412.11 USD (5)
月間成長:
9.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
91.16 USD
最大の:
468.90 USD (13.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.62% (468.90 USD)
エクイティによる:
8.05% (260.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 35
BRNUSD 6
WTIUSD 4
GBPJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 785
BRNUSD 9
WTIUSD 57
GBPJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 22K
BRNUSD -263
WTIUSD 57
GBPJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +266.00 USD
最悪のトレード: -202 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +701.35 USD
最大連続損失: -412.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.50 × 2
TickmillUK-Live
9.50 × 2
ActivTradesCorp-Server
12.00 × 2
You can also see the status of our trading in the PAM account here.
Slowly and steadily, we are always making profits.
The minimum capital in the PAM SignoTrade account is $100.
This amount is considered low so that you can start with small amounts and then increase your capital.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money under any circumstances.
レビューなし
2026.01.01 09:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 03:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください