Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradepamm

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 110 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
26 (54.16%)
Verlusttrades:
22 (45.83%)
Bester Trade:
266.00 USD
Schlechtester Trade:
-202.00 USD
Bruttoprofit:
2 226.28 USD (89 009 pips)
Bruttoverlust:
-1 373.42 USD (67 907 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (701.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
701.35 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
90.09%
Max deposit load:
3.04%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.82
Long-Positionen:
23 (47.92%)
Short-Positionen:
25 (52.08%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
17.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
85.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-62.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-412.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-412.11 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
91.16 USD
Maximaler:
468.90 USD (13.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.62% (468.90 USD)
Kapital:
8.05% (260.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 35
BRNUSD 6
WTIUSD 4
GBPJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 785
BRNUSD 9
WTIUSD 57
GBPJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
BRNUSD -263
WTIUSD 57
GBPJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +266.00 USD
Schlechtester Trade: -202 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +701.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -412.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.50 × 2
TickmillUK-Live
9.50 × 2
ActivTradesCorp-Server
12.00 × 2
You can also see the status of our trading in the PAM account here.
Slowly and steadily, we are always making profits.
The minimum capital in the PAM SignoTrade account is $100.
This amount is considered low so that you can start with small amounts and then increase your capital.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money under any circumstances.
Keine Bewertungen
2026.01.01 09:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 03:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Signotradepamm
110 USD pro Monat
23%
0
0
USD
8.5K
USD
10
0%
48
54%
90%
1.62
17.77
USD
14%
1:100
