Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradepamm

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 110 USD al mese
0%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
8 (53.33%)
Loss Trade:
7 (46.67%)
Best Trade:
194.28 USD
Worst Trade:
-140.06 USD
Profitto lordo:
621.47 USD (35 540 pips)
Perdita lorda:
-312.18 USD (22 930 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (258.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
258.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.21%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
6 (40.00%)
Short Trade:
9 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
20.62 USD
Profitto medio:
77.68 USD
Perdita media:
-44.60 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-50.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.06 USD (1)
Crescita mensile:
10.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
200.92 USD (6.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.78% (25.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
BRNUSD 4
GBPJPY 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 306
BRNUSD 1
GBPJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
BRNUSD -145
GBPJPY -1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +194.28 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +258.48 USD
Massima perdita consecutiva: -50.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
9.50 × 2
ActivTradesCorp-Server
12.00 × 2
GTCGlobalTrade-Server
14.50 × 2
You can also see the status of our trading in the PAM account here.
Slowly and steadily, we are always making profits.
The minimum capital in the PAM SignoTrade account is $100.
This amount is considered low so that you can start with small amounts and then increase your capital.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money under any circumstances.
Non ci sono recensioni
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
