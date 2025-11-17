- Прирост
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
26 (54.16%)
Убыточных трейдов:
22 (45.83%)
Лучший трейд:
266.00 USD
Худший трейд:
-202.00 USD
Общая прибыль:
2 226.28 USD (89 009 pips)
Общий убыток:
-1 373.42 USD (67 907 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (701.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
701.35 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
90.09%
Макс. загрузка депозита:
3.04%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
23 (47.92%)
Коротких трейдов:
25 (52.08%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
17.77 USD
Средняя прибыль:
85.63 USD
Средний убыток:
-62.43 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-412.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-412.11 USD (5)
Прирост в месяц:
9.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.16 USD
Максимальная:
468.90 USD (13.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.62% (468.90 USD)
По эквити:
8.05% (260.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|BRNUSD
|6
|WTIUSD
|4
|GBPJPY
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|785
|BRNUSD
|9
|WTIUSD
|57
|GBPJPY
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|BRNUSD
|-263
|WTIUSD
|57
|GBPJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +266.00 USD
Худший трейд: -202 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +701.35 USD
Макс. убыток в серии: -412.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|2.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|9.50 × 2
|
ActivTradesCorp-Server
|12.00 × 2
You can also see the status of our trading in the PAM account here.
Slowly and steadily, we are always making profits.
The minimum capital in the PAM SignoTrade account is $100.
This amount is considered low so that you can start with small amounts and then increase your capital.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money under any circumstances.
