Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradepamm

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 110 USD в месяц
прирост с 2025 23%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
26 (54.16%)
Убыточных трейдов:
22 (45.83%)
Лучший трейд:
266.00 USD
Худший трейд:
-202.00 USD
Общая прибыль:
2 226.28 USD (89 009 pips)
Общий убыток:
-1 373.42 USD (67 907 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (701.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
701.35 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
90.09%
Макс. загрузка депозита:
3.04%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
23 (47.92%)
Коротких трейдов:
25 (52.08%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
17.77 USD
Средняя прибыль:
85.63 USD
Средний убыток:
-62.43 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-412.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-412.11 USD (5)
Прирост в месяц:
9.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.16 USD
Максимальная:
468.90 USD (13.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.62% (468.90 USD)
По эквити:
8.05% (260.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 35
BRNUSD 6
WTIUSD 4
GBPJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 785
BRNUSD 9
WTIUSD 57
GBPJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
BRNUSD -263
WTIUSD 57
GBPJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +266.00 USD
Худший трейд: -202 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +701.35 USD
Макс. убыток в серии: -412.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.50 × 2
TickmillUK-Live
9.50 × 2
ActivTradesCorp-Server
12.00 × 2
You can also see the status of our trading in the PAM account here.
Slowly and steadily, we are always making profits.
The minimum capital in the PAM SignoTrade account is $100.
This amount is considered low so that you can start with small amounts and then increase your capital.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money under any circumstances.
2026.01.01 09:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 03:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
