Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradepamm

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 110 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
26 (54.16%)
Negociações com perda:
22 (45.83%)
Melhor negociação:
266.00 USD
Pior negociação:
-202.00 USD
Lucro bruto:
2 226.28 USD (89 009 pips)
Perda bruta:
-1 373.42 USD (67 907 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (701.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
701.35 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
90.09%
Depósito máximo carregado:
3.04%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.82
Negociações longas:
23 (47.92%)
Negociações curtas:
25 (52.08%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
17.77 USD
Lucro médio:
85.63 USD
Perda média:
-62.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-412.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-412.11 USD (5)
Crescimento mensal:
9.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
91.16 USD
Máximo:
468.90 USD (13.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.62% (468.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.05% (260.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 35
BRNUSD 6
WTIUSD 4
GBPJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 785
BRNUSD 9
WTIUSD 57
GBPJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 22K
BRNUSD -263
WTIUSD 57
GBPJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +266.00 USD
Pior negociação: -202 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +701.35 USD
Máxima perda consecutiva: -412.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.50 × 2
TickmillUK-Live
9.50 × 2
ActivTradesCorp-Server
12.00 × 2
You can also see the status of our trading in the PAM account here.
Slowly and steadily, we are always making profits.
The minimum capital in the PAM SignoTrade account is $100.
This amount is considered low so that you can start with small amounts and then increase your capital.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money under any circumstances.
Sem comentários
2026.01.01 09:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 03:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Signotradepamm
110 USD por mês
23%
0
0
USD
8.5K
USD
10
0%
48
54%
90%
1.62
17.77
USD
14%
1:100
Copiar

