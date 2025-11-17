- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
26 (54.16%)
亏损交易:
22 (45.83%)
最好交易:
266.00 USD
最差交易:
-202.00 USD
毛利:
2 226.28 USD (89 009 pips)
毛利亏损:
-1 373.42 USD (67 907 pips)
最大连续赢利:
6 (701.35 USD)
最大连续盈利:
701.35 USD (6)
夏普比率:
0.19
交易活动:
90.09%
最大入金加载:
3.04%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.82
长期交易:
23 (47.92%)
短期交易:
25 (52.08%)
利润因子:
1.62
预期回报:
17.77 USD
平均利润:
85.63 USD
平均损失:
-62.43 USD
最大连续失误:
5 (-412.11 USD)
最大连续亏损:
-412.11 USD (5)
每月增长:
9.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
91.16 USD
最大值:
468.90 USD (13.56%)
相对跌幅:
结余:
13.62% (468.90 USD)
净值:
8.05% (260.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|BRNUSD
|6
|WTIUSD
|4
|GBPJPY
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|785
|BRNUSD
|9
|WTIUSD
|57
|GBPJPY
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|22K
|BRNUSD
|-263
|WTIUSD
|57
|GBPJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +266.00 USD
最差交易: -202 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +701.35 USD
最大连续亏损: -412.11 USD
You can also see the status of our trading in the PAM account here.
Slowly and steadily, we are always making profits.
The minimum capital in the PAM SignoTrade account is $100.
This amount is considered low so that you can start with small amounts and then increase your capital.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money under any circumstances.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月110 USD
23%
0
0
USD
USD
8.5K
USD
USD
10
0%
48
54%
90%
1.62
17.77
USD
USD
14%
1:100