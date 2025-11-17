信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Signotradepamm
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradepamm

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 110 USD per 
增长自 2025 23%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
48
盈利交易:
26 (54.16%)
亏损交易:
22 (45.83%)
最好交易:
266.00 USD
最差交易:
-202.00 USD
毛利:
2 226.28 USD (89 009 pips)
毛利亏损:
-1 373.42 USD (67 907 pips)
最大连续赢利:
6 (701.35 USD)
最大连续盈利:
701.35 USD (6)
夏普比率:
0.19
交易活动:
90.09%
最大入金加载:
3.04%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.82
长期交易:
23 (47.92%)
短期交易:
25 (52.08%)
利润因子:
1.62
预期回报:
17.77 USD
平均利润:
85.63 USD
平均损失:
-62.43 USD
最大连续失误:
5 (-412.11 USD)
最大连续亏损:
-412.11 USD (5)
每月增长:
9.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
91.16 USD
最大值:
468.90 USD (13.56%)
相对跌幅:
结余:
13.62% (468.90 USD)
净值:
8.05% (260.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 35
BRNUSD 6
WTIUSD 4
GBPJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 785
BRNUSD 9
WTIUSD 57
GBPJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 22K
BRNUSD -263
WTIUSD 57
GBPJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +266.00 USD
最差交易: -202 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +701.35 USD
最大连续亏损: -412.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
7.00 × 2
TickmillUK-Live
9.50 × 2
ActivTradesCorp-Server
12.00 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
You can also see the status of our trading in the PAM account here.
Slowly and steadily, we are always making profits.
The minimum capital in the PAM SignoTrade account is $100.
This amount is considered low so that you can start with small amounts and then increase your capital.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money under any circumstances.
没有评论
2026.01.01 09:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 03:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Signotradepamm
每月110 USD
23%
0
0
USD
8.5K
USD
10
0%
48
54%
90%
1.62
17.77
USD
14%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载