- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
15 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (25.00%)
En iyi işlem:
4.12 USD
En kötü işlem:
-0.88 USD
Brüt kâr:
25.04 USD (2 528 pips)
Brüt zarar:
-1.58 USD (105 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
32.10%
Maks. mevduat yükü:
13.94%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
26.07
Alış işlemleri:
3 (15.00%)
Satış işlemleri:
17 (85.00%)
Kâr faktörü:
15.85
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
1.67 USD
Ortalama zarar:
-0.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.88 USD (1)
Aylık büyüme:
12.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
0.90 USD (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (0.90 USD)
Varlığa göre:
7.94% (14.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.12 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.74 × 4807
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.35 × 1441
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.39 × 755
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
1
100%
20
75%
32%
15.84
1.17
USD
USD
8%
1:500