- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
357
Transacciones Rentables:
259 (72.54%)
Transacciones Irrentables:
98 (27.45%)
Mejor transacción:
35.35 USD
Peor transacción:
-79.85 USD
Beneficio Bruto:
773.04 USD (456 537 pips)
Pérdidas Brutas:
-856.90 USD (39 749 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (69.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69.44 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
96.45%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
31 minutos
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
178 (49.86%)
Transacciones Cortas:
179 (50.14%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-0.23 USD
Beneficio medio:
2.98 USD
Pérdidas medias:
-8.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-88.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.64 USD (6)
Crecimiento al mes:
-50.88%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
153.79 USD
Máxima:
247.81 USD (90.15%)
Reducción relativa:
De balance:
80.85% (247.83 USD)
De fondos:
19.45% (47.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|346
|USDJPY
|8
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-65
|USDJPY
|-7
|GBPCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-924
|USDJPY
|-940
|GBPCAD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +35.35 USD
Peor transacción: -80 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +69.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -88.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.22 × 9
|
FPMarketsSC-Live
|2.91 × 55
|
FusionMarkets-Live
|2.92 × 6452
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.00 × 30
|
RoboForex-ECN
|4.71 × 183
|
Darwinex-Live
|4.73 × 64
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.52 × 1494
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
XM.COM-MT5
|7.87 × 68
otros 58...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-67%
0
0
USD
USD
468
USD
USD
7
77%
357
72%
100%
0.90
-0.23
USD
USD
81%
1:500