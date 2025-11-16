- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
377
Negociações com lucro:
271 (71.88%)
Negociações com perda:
106 (28.12%)
Melhor negociação:
35.35 USD
Pior negociação:
-79.85 USD
Lucro bruto:
794.34 USD (458 686 pips)
Perda bruta:
-881.10 USD (42 110 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (69.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.44 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
96.45%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
193 (51.19%)
Negociações curtas:
184 (48.81%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.23 USD
Lucro médio:
2.93 USD
Perda média:
-8.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-88.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.64 USD (6)
Crescimento mensal:
-51.19%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
153.79 USD
Máximo:
247.81 USD (90.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.85% (247.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.45% (47.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|366
|USDJPY
|8
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-68
|USDJPY
|-7
|GBPCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-940
|GBPCAD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.35 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +69.44 USD
Máxima perda consecutiva: -88.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.22 × 9
|
FPMarketsSC-Live
|2.91 × 55
|
FusionMarkets-Live
|2.92 × 6462
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.00 × 30
|
RoboForex-ECN
|4.71 × 183
|
Darwinex-Live
|4.73 × 64
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.52 × 1494
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
XM.COM-MT5
|7.87 × 68
Sem comentários
