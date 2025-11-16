- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
357
盈利交易:
259 (72.54%)
亏损交易:
98 (27.45%)
最好交易:
35.35 USD
最差交易:
-79.85 USD
毛利:
773.04 USD (456 537 pips)
毛利亏损:
-856.90 USD (39 749 pips)
最大连续赢利:
23 (69.44 USD)
最大连续盈利:
69.44 USD (23)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
96.45%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
-0.34
长期交易:
178 (49.86%)
短期交易:
179 (50.14%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.23 USD
平均利润:
2.98 USD
平均损失:
-8.74 USD
最大连续失误:
6 (-88.64 USD)
最大连续亏损:
-88.64 USD (6)
每月增长:
-50.88%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
153.79 USD
最大值:
247.81 USD (90.15%)
相对跌幅:
结余:
80.85% (247.83 USD)
净值:
19.45% (47.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|346
|USDJPY
|8
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-65
|USDJPY
|-7
|GBPCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-924
|USDJPY
|-940
|GBPCAD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.35 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +69.44 USD
最大连续亏损: -88.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.22 × 9
|
FPMarketsSC-Live
|2.91 × 55
|
FusionMarkets-Live
|2.92 × 6452
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.00 × 30
|
RoboForex-ECN
|4.71 × 183
|
Darwinex-Live
|4.73 × 64
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.52 × 1494
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
XM.COM-MT5
|7.87 × 68
