- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
15 (75.00%)
Loss Trade:
5 (25.00%)
Best Trade:
4.12 USD
Worst Trade:
-0.88 USD
Profitto lordo:
25.04 USD (2 528 pips)
Perdita lorda:
-1.58 USD (105 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
32.10%
Massimo carico di deposito:
13.94%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
26.07
Long Trade:
3 (15.00%)
Short Trade:
17 (85.00%)
Fattore di profitto:
15.85
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-0.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.88 USD (1)
Crescita mensile:
12.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.90 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (0.90 USD)
Per equità:
7.94% (14.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.12 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.30 USD
Massima perdita consecutiva: -0.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.74 × 4807
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.35 × 1441
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.39 × 755
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
Non ci sono recensioni
