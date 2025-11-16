- 成長
トレード:
377
利益トレード:
271 (71.88%)
損失トレード:
106 (28.12%)
ベストトレード:
35.35 USD
最悪のトレード:
-79.85 USD
総利益:
794.34 USD (458 686 pips)
総損失:
-881.10 USD (42 110 pips)
最大連続の勝ち:
23 (69.44 USD)
最大連続利益:
69.44 USD (23)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
96.45%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
-0.35
長いトレード:
193 (51.19%)
短いトレード:
184 (48.81%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.23 USD
平均利益:
2.93 USD
平均損失:
-8.31 USD
最大連続の負け:
6 (-88.64 USD)
最大連続損失:
-88.64 USD (6)
月間成長:
-51.19%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
153.79 USD
最大の:
247.81 USD (90.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.85% (247.83 USD)
エクイティによる:
19.45% (47.62 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|366
|USDJPY
|8
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-68
|USDJPY
|-7
|GBPCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-940
|GBPCAD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
ベストトレード: +35.35 USD
最悪のトレード: -80 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +69.44 USD
最大連続損失: -88.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.22 × 9
|
FPMarketsSC-Live
|2.91 × 55
|
FusionMarkets-Live
|2.92 × 6462
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.00 × 30
|
RoboForex-ECN
|4.71 × 183
|
Darwinex-Live
|4.73 × 64
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.52 × 1494
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
XM.COM-MT5
|7.87 × 68
