Phuah Heng

Losser

Phuah Heng
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -65%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
267 (72.35%)
Убыточных трейдов:
102 (27.64%)
Лучший трейд:
35.35 USD
Худший трейд:
-79.85 USD
Общая прибыль:
791.84 USD (458 430 pips)
Общий убыток:
-857.43 USD (39 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (69.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.44 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
96.45%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
186 (50.41%)
Коротких трейдов:
183 (49.59%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
2.97 USD
Средний убыток:
-8.41 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-88.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.64 USD (6)
Прирост в месяц:
-48.96%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.79 USD
Максимальная:
247.81 USD (90.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.85% (247.83 USD)
По эквити:
19.45% (47.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 358
USDJPY 8
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -47
USDJPY -7
GBPCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 952
USDJPY -940
GBPCAD 28
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.35 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +69.44 USD
Макс. убыток в серии: -88.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.22 × 9
FPMarketsSC-Live
2.91 × 55
FusionMarkets-Live
2.92 × 6462
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
OxSecurities-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.00 × 30
RoboForex-ECN
4.71 × 183
Darwinex-Live
4.73 × 64
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.52 × 1494
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
XM.COM-MT5
7.87 × 68
Нет отзывов
2025.12.25 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 06:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 08:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 03:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 02:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 00:28
Share of trading days is too low
2025.11.17 00:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 00:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 23:18
Share of trading days is too low
2025.11.16 23:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.16 23:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 10:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 10:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 10:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Losser
30 USD в месяц
-65%
0
0
USD
488
USD
7
77%
369
72%
100%
0.92
-0.18
USD
81%
1:500
