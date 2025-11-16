- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
267 (72.35%)
Убыточных трейдов:
102 (27.64%)
Лучший трейд:
35.35 USD
Худший трейд:
-79.85 USD
Общая прибыль:
791.84 USD (458 430 pips)
Общий убыток:
-857.43 USD (39 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (69.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.44 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
96.45%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
186 (50.41%)
Коротких трейдов:
183 (49.59%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
2.97 USD
Средний убыток:
-8.41 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-88.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.64 USD (6)
Прирост в месяц:
-48.96%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.79 USD
Максимальная:
247.81 USD (90.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.85% (247.83 USD)
По эквити:
19.45% (47.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|358
|USDJPY
|8
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-47
|USDJPY
|-7
|GBPCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|952
|USDJPY
|-940
|GBPCAD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.35 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +69.44 USD
Макс. убыток в серии: -88.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.22 × 9
|
FPMarketsSC-Live
|2.91 × 55
|
FusionMarkets-Live
|2.92 × 6462
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.00 × 30
|
RoboForex-ECN
|4.71 × 183
|
Darwinex-Live
|4.73 × 64
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.52 × 1494
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
XM.COM-MT5
|7.87 × 68
