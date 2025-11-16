Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsMU-Live 0.00 × 1 JunoMarkets-Live 0.00 × 1 PUPrime-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.22 × 9 FPMarketsSC-Live 2.91 × 55 FusionMarkets-Live 2.92 × 6462 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 OxSecurities-Live 3.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 4.00 × 30 RoboForex-ECN 4.71 × 183 Darwinex-Live 4.73 × 64 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.25 × 64 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 Exness-MT5Real26 6.94 × 143 ICMarketsSC-MT5-4 7.52 × 1494 Exness-MT5Real23 7.69 × 29 XM.COM-MT5 7.87 × 68 еще 58...