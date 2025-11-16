- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
36 (61.01%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (38.98%)
En iyi işlem:
14 975.00 USD
En kötü işlem:
-15 055.00 USD
Brüt kâr:
91 891.18 USD (34 638 pips)
Brüt zarar:
-54 401.67 USD (28 126 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (21 858.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 858.48 USD (7)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.10
Alış işlemleri:
29 (49.15%)
Satış işlemleri:
30 (50.85%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
635.42 USD
Ortalama kâr:
2 552.53 USD
Ortalama zarar:
-2 365.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15 369.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 369.60 USD (4)
Aylık büyüme:
67.36%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 466.03 USD
Maksimum:
17 889.03 USD (34.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pkn
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pkn
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pkn
|6.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14 975.00 USD
En kötü işlem: -15 055 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21 858.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 369.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PanenKapital-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
