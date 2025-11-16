SinyallerBölümler
Rendy Mahameru Prayogie

ANGEL GOLD

Rendy Mahameru Prayogie
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
0%
PanenKapital-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
36 (61.01%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (38.98%)
En iyi işlem:
14 975.00 USD
En kötü işlem:
-15 055.00 USD
Brüt kâr:
91 891.18 USD (34 638 pips)
Brüt zarar:
-54 401.67 USD (28 126 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (21 858.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 858.48 USD (7)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.10
Alış işlemleri:
29 (49.15%)
Satış işlemleri:
30 (50.85%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
635.42 USD
Ortalama kâr:
2 552.53 USD
Ortalama zarar:
-2 365.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15 369.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 369.60 USD (4)
Aylık büyüme:
67.36%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 466.03 USD
Maksimum:
17 889.03 USD (34.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pkn 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pkn 37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pkn 6.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 975.00 USD
En kötü işlem: -15 055 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21 858.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 369.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PanenKapital-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.16 01:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
