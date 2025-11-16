- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
139
利益トレード:
87 (62.58%)
損失トレード:
52 (37.41%)
ベストトレード:
20 640.00 USD
最悪のトレード:
-15 055.00 USD
総利益:
266 094.77 USD (80 798 pips)
総損失:
-152 687.67 USD (54 795 pips)
最大連続の勝ち:
9 (35 387.40 USD)
最大連続利益:
35 387.40 USD (9)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
23.94%
最大入金額:
3.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.84
長いトレード:
69 (49.64%)
短いトレード:
70 (50.36%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
815.88 USD
平均利益:
3 058.56 USD
平均損失:
-2 936.30 USD
最大連続の負け:
4 (-15 369.60 USD)
最大連続損失:
-19 368.90 USD (2)
月間成長:
54.39%
年間予想:
659.91%
アルゴリズム取引:
48%
残高によるドローダウン:
絶対:
15 466.03 USD
最大の:
19 423.40 USD (14.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.09% (17 871.53 USD)
エクイティによる:
14.76% (14 765.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pkn
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pkn
|113K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pkn
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20 640.00 USD
最悪のトレード: -15 055 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +35 387.40 USD
最大連続損失: -15 369.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PanenKapital-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1500 USD/月
248%
0
0
USD
USD
133K
USD
USD
12
48%
139
62%
24%
1.74
815.88
USD
USD
34%
1:200