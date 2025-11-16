- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
36 (61.01%)
Loss Trade:
23 (38.98%)
Best Trade:
14 975.00 USD
Worst Trade:
-15 055.00 USD
Profitto lordo:
91 891.18 USD (34 638 pips)
Perdita lorda:
-54 401.67 USD (28 126 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (21 858.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 858.48 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
29 (49.15%)
Short Trade:
30 (50.85%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
635.42 USD
Profitto medio:
2 552.53 USD
Perdita media:
-2 365.29 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15 369.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 369.60 USD (4)
Crescita mensile:
67.36%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 466.03 USD
Massimale:
17 889.03 USD (34.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pkn
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pkn
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pkn
|6.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14 975.00 USD
Worst Trade: -15 055 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21 858.48 USD
Massima perdita consecutiva: -15 369.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PanenKapital-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni