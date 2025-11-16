SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ANGEL GOLD
Rendy Mahameru Prayogie

ANGEL GOLD

Rendy Mahameru Prayogie
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 1500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 256%
PanenKapital-Server
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
140
Gewinntrades:
88 (62.85%)
Verlusttrades:
52 (37.14%)
Bester Trade:
20 640.00 USD
Schlechtester Trade:
-15 055.00 USD
Bruttoprofit:
269 206.77 USD (81 581 pips)
Bruttoverlust:
-152 707.67 USD (54 795 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (35 387.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35 387.40 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
22.92%
Max deposit load:
3.25%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
6.00
Long-Positionen:
69 (49.29%)
Short-Positionen:
71 (50.71%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
832.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
3 059.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2 936.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-15 369.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 368.90 USD (2)
Wachstum pro Monat :
54.68%
Jahresprognose:
663.44%
Algo-Trading:
48%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15 466.03 USD
Maximaler:
19 423.40 USD (14.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.09% (17 871.53 USD)
Kapital:
14.76% (14 765.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pkn 140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pkn 116K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pkn 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20 640.00 USD
Schlechtester Trade: -15 055 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35 387.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15 369.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PanenKapital-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 01:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ANGEL GOLD
1500 USD pro Monat
256%
0
0
USD
136K
USD
12
48%
140
62%
23%
1.76
832.14
USD
34%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.