- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
136
盈利交易:
85 (62.50%)
亏损交易:
51 (37.50%)
最好交易:
20 640.00 USD
最差交易:
-15 055.00 USD
毛利:
265 074.77 USD (80 535 pips)
毛利亏损:
-149 830.97 USD (54 118 pips)
最大连续赢利:
9 (35 387.40 USD)
最大连续盈利:
35 387.40 USD (9)
夏普比率:
0.18
交易活动:
23.94%
最大入金加载:
3.25%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.93
长期交易:
68 (50.00%)
短期交易:
68 (50.00%)
利润因子:
1.77
预期回报:
847.38 USD
平均利润:
3 118.53 USD
平均损失:
-2 937.86 USD
最大连续失误:
4 (-15 369.60 USD)
最大连续亏损:
-19 368.90 USD (2)
每月增长:
61.16%
年度预测:
742.08%
算法交易:
47%
结余跌幅:
绝对:
15 466.03 USD
最大值:
19 423.40 USD (14.78%)
相对跌幅:
结余:
34.09% (17 871.53 USD)
净值:
14.76% (14 765.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pkn
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pkn
|115K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pkn
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20 640.00 USD
最差交易: -15 055 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +35 387.40 USD
最大连续亏损: -15 369.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PanenKapital-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1500 USD
252%
0
0
USD
USD
135K
USD
USD
12
47%
136
62%
24%
1.76
847.38
USD
USD
34%
1:200