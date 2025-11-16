- 자본
- 축소
트레이드:
195
이익 거래:
108 (55.38%)
손실 거래:
87 (44.62%)
최고의 거래:
20 640.00 USD
최악의 거래:
-15 055.00 USD
총 수익:
335 829.29 USD (106 078 pips)
총 손실:
-218 868.37 USD (76 264 pips)
연속 최대 이익:
9 (35 387.40 USD)
연속 최대 이익:
35 387.40 USD (9)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
24.88%
최대 입금량:
3.25%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.84
롱(주식매수):
98 (50.26%)
숏(주식차입매도):
97 (49.74%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
599.80 USD
평균 이익:
3 109.53 USD
평균 손실:
-2 515.73 USD
연속 최대 손실:
7 (-12 535.60 USD)
연속 최대 손실:
-19 368.90 USD (2)
월별 성장률:
51.04%
연간 예측:
619.23%
Algo 트레이딩:
58%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15 466.03 USD
최대한의:
30 498.20 USD (16.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.09% (17 871.53 USD)
자본금별:
14.76% (14 765.00 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PanenKapital-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
