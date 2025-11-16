СигналыРазделы
Rendy Mahameru Prayogie

ANGEL GOLD

Rendy Mahameru Prayogie
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1500 USD в месяц
прирост с 2025 242%
PanenKapital-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
84 (62.22%)
Убыточных трейдов:
51 (37.78%)
Лучший трейд:
20 640.00 USD
Худший трейд:
-15 055.00 USD
Общая прибыль:
261 100.67 USD (79 512 pips)
Общий убыток:
-149 811.47 USD (54 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (35 387.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
35 387.40 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
23.94%
Макс. загрузка депозита:
3.25%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.73
Длинных трейдов:
67 (49.63%)
Коротких трейдов:
68 (50.37%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
824.36 USD
Средняя прибыль:
3 108.34 USD
Средний убыток:
-2 937.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15 369.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 368.90 USD (2)
Прирост в месяц:
59.97%
Алготрейдинг:
48%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15 466.03 USD
Максимальная:
19 423.40 USD (14.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.09% (17 871.53 USD)
По эквити:
14.76% (14 765.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pkn 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pkn 111K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pkn 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20 640.00 USD
Худший трейд: -15 055 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35 387.40 USD
Макс. убыток в серии: -15 369.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PanenKapital-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 08:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 01:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Копировать

