- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
84 (62.22%)
Убыточных трейдов:
51 (37.78%)
Лучший трейд:
20 640.00 USD
Худший трейд:
-15 055.00 USD
Общая прибыль:
261 100.67 USD (79 512 pips)
Общий убыток:
-149 811.47 USD (54 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (35 387.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
35 387.40 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
23.94%
Макс. загрузка депозита:
3.25%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.73
Длинных трейдов:
67 (49.63%)
Коротких трейдов:
68 (50.37%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
824.36 USD
Средняя прибыль:
3 108.34 USD
Средний убыток:
-2 937.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15 369.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 368.90 USD (2)
Прирост в месяц:
59.97%
Алготрейдинг:
48%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15 466.03 USD
Максимальная:
19 423.40 USD (14.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.09% (17 871.53 USD)
По эквити:
14.76% (14 765.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pkn
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pkn
|111K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pkn
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20 640.00 USD
Худший трейд: -15 055 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35 387.40 USD
Макс. убыток в серии: -15 369.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PanenKapital-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1500 USD в месяц
242%
0
0
USD
USD
131K
USD
USD
12
48%
135
62%
24%
1.74
824.36
USD
USD
34%
1:200