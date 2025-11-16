- Crescimento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
87 (62.58%)
Negociações com perda:
52 (37.41%)
Melhor negociação:
20 640.00 USD
Pior negociação:
-15 055.00 USD
Lucro bruto:
266 094.77 USD (80 798 pips)
Perda bruta:
-152 687.67 USD (54 795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (35 387.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35 387.40 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
23.94%
Depósito máximo carregado:
3.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.84
Negociações longas:
69 (49.64%)
Negociações curtas:
70 (50.36%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
815.88 USD
Lucro médio:
3 058.56 USD
Perda média:
-2 936.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-15 369.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 368.90 USD (2)
Crescimento mensal:
54.39%
Previsão anual:
659.91%
Algotrading:
48%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15 466.03 USD
Máximo:
19 423.40 USD (14.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.09% (17 871.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.76% (14 765.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pkn
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pkn
|113K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pkn
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20 640.00 USD
Pior negociação: -15 055 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +35 387.40 USD
Máxima perda consecutiva: -15 369.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PanenKapital-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
