Marios Skyrianidis

THPX AI 5I

Marios Skyrianidis
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 116%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
929
Kârla kapanan işlemler:
518 (55.75%)
Zararla kapanan işlemler:
411 (44.24%)
En iyi işlem:
1 431.44 USD
En kötü işlem:
-3 074.20 USD
Brüt kâr:
73 851.59 USD (1 067 233 pips)
Brüt zarar:
-55 221.62 USD (638 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 442.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 641.36 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
79.13%
Maks. mevduat yükü:
3.00%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.95
Alış işlemleri:
431 (46.39%)
Satış işlemleri:
498 (53.61%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
20.05 USD
Ortalama kâr:
142.57 USD
Ortalama zarar:
-134.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-997.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 181.03 USD (2)
Aylık büyüme:
12.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
801.30 USD
Maksimum:
3 764.95 USD (11.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.83% (3 764.95 USD)
Varlığa göre:
0.32% (111.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHJPY 405
XAUETH 304
USDJPY 220
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHJPY 14K
XAUETH 5.8K
USDJPY -810
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHJPY 426K
XAUETH 2.5K
USDJPY 477
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 431.44 USD
En kötü işlem: -3 074 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 442.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -997.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
