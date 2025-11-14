- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 341
Прибыльных трейдов:
752 (56.07%)
Убыточных трейдов:
589 (43.92%)
Лучший трейд:
1 431.44 USD
Худший трейд:
-3 074.20 USD
Общая прибыль:
98 863.78 USD (1 511 019 pips)
Общий убыток:
-73 518.25 USD (852 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 442.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 641.36 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
81.74%
Макс. загрузка депозита:
3.44%
Последний трейд:
50 минут
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.73
Длинных трейдов:
639 (47.65%)
Коротких трейдов:
702 (52.35%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
18.90 USD
Средняя прибыль:
131.47 USD
Средний убыток:
-124.82 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-997.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 181.03 USD (2)
Прирост в месяц:
9.08%
Годовой прогноз:
110.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
801.30 USD
Максимальная:
3 764.95 USD (11.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.83% (3 764.95 USD)
По эквити:
1.72% (717.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|569
|XAUETH
|462
|USDJPY
|310
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHJPY
|21K
|XAUETH
|6.9K
|USDJPY
|-2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHJPY
|653K
|XAUETH
|6.2K
|USDJPY
|-1.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 431.44 USD
Худший трейд: -3 074 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 442.47 USD
Макс. убыток в серии: -997.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
158%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
18
0%
1 341
56%
82%
1.34
18.90
USD
USD
12%
1:100