Marios Skyrianidis

THPX AI 5I

Marios Skyrianidis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 165%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 365
Gewinntrades:
767 (56.19%)
Verlusttrades:
598 (43.81%)
Bester Trade:
1 431.44 USD
Schlechtester Trade:
-3 074.20 USD
Bruttoprofit:
100 678.18 USD (1 539 240 pips)
Bruttoverlust:
-74 259.18 USD (873 167 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 442.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 641.36 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
81.74%
Max deposit load:
3.44%
Letzter Trade:
48 Minuten
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
7.02
Long-Positionen:
655 (47.99%)
Short-Positionen:
710 (52.01%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
19.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
131.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-124.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-997.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 181.03 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.82%
Jahresprognose:
70.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
801.30 USD
Maximaler:
3 764.95 USD (11.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.83% (3 764.95 USD)
Kapital:
1.72% (717.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHJPY 582
XAUETH 469
USDJPY 314
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHJPY 21K
XAUETH 7K
USDJPY -1.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHJPY 660K
XAUETH 6.4K
USDJPY -259
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 431.44 USD
Schlechtester Trade: -3 074 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 442.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -997.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.27 20:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 16:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 08:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
