- 자본
- 축소
트레이드:
1 438
이익 거래:
805 (55.98%)
손실 거래:
633 (44.02%)
최고의 거래:
1 431.44 USD
최악의 거래:
-3 074.20 USD
총 수익:
103 695.19 USD (1 611 813 pips)
총 손실:
-77 353.39 USD (934 331 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 442.47 USD)
연속 최대 이익:
1 641.36 USD (2)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
82.74%
최대 입금량:
3.44%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
7.00
롱(주식매수):
689 (47.91%)
숏(주식차입매도):
749 (52.09%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
18.32 USD
평균 이익:
128.81 USD
평균 손실:
-122.20 USD
연속 최대 손실:
8 (-997.90 USD)
연속 최대 손실:
-3 181.03 USD (2)
월별 성장률:
4.91%
연간 예측:
62.15%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
801.30 USD
최대한의:
3 764.95 USD (11.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.83% (3 764.95 USD)
자본금별:
1.72% (717.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|618
|XAUETH
|495
|USDJPY
|325
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHJPY
|21K
|XAUETH
|7.2K
|USDJPY
|-2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHJPY
|672K
|XAUETH
|7.1K
|USDJPY
|-1.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 431.44 USD
최악의 거래: -3 074 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 442.47 USD
연속 최대 손실: -997.90 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
165%
0
0
USD
USD
43K
USD
USD
19
0%
1 438
55%
83%
1.34
18.32
USD
USD
12%
1:100