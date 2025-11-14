- Crescimento
Negociações:
1 355
Negociações com lucro:
761 (56.16%)
Negociações com perda:
594 (43.84%)
Melhor negociação:
1 431.44 USD
Pior negociação:
-3 074.20 USD
Lucro bruto:
99 963.35 USD (1 531 120 pips)
Perda bruta:
-73 908.09 USD (863 223 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 442.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 641.36 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
81.74%
Depósito máximo carregado:
3.44%
Último negócio:
33 minutos atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.92
Negociações longas:
648 (47.82%)
Negociações curtas:
707 (52.18%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
19.23 USD
Lucro médio:
131.36 USD
Perda média:
-124.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-997.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 181.03 USD (2)
Crescimento mensal:
5.42%
Previsão anual:
65.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
801.30 USD
Máximo:
3 764.95 USD (11.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.83% (3 764.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.72% (717.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|577
|XAUETH
|466
|USDJPY
|312
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHJPY
|21K
|XAUETH
|6.9K
|USDJPY
|-2.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHJPY
|663K
|XAUETH
|6.3K
|USDJPY
|-932
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
