- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 348
盈利交易:
755 (56.00%)
亏损交易:
593 (43.99%)
最好交易:
1 431.44 USD
最差交易:
-3 074.20 USD
毛利:
99 229.80 USD (1 515 347 pips)
毛利亏损:
-73 798.86 USD (859 806 pips)
最大连续赢利:
12 (1 442.47 USD)
最大连续盈利:
1 641.36 USD (2)
夏普比率:
0.11
交易活动:
81.74%
最大入金加载:
3.44%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
3 小时
采收率:
6.75
长期交易:
643 (47.70%)
短期交易:
705 (52.30%)
利润因子:
1.34
预期回报:
18.87 USD
平均利润:
131.43 USD
平均损失:
-124.45 USD
最大连续失误:
8 (-997.90 USD)
最大连续亏损:
-3 181.03 USD (2)
每月增长:
5.97%
年度预测:
72.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
801.30 USD
最大值:
3 764.95 USD (11.83%)
相对跌幅:
结余:
11.83% (3 764.95 USD)
净值:
1.72% (717.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|572
|XAUETH
|465
|USDJPY
|311
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHJPY
|21K
|XAUETH
|6.9K
|USDJPY
|-2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHJPY
|651K
|XAUETH
|6.1K
|USDJPY
|-1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 431.44 USD
最差交易: -3 074 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 442.47 USD
最大连续亏损: -997.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
159%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
18
0%
1 348
56%
82%
1.34
18.87
USD
USD
12%
1:100