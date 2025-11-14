SegnaliSezioni
Marios Skyrianidis

THPX AI 5I

Marios Skyrianidis
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 116%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
929
Profit Trade:
518 (55.75%)
Loss Trade:
411 (44.24%)
Best Trade:
1 431.44 USD
Worst Trade:
-3 074.20 USD
Profitto lordo:
73 851.59 USD (1 067 233 pips)
Perdita lorda:
-55 221.62 USD (638 069 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 442.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 641.36 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
60.58%
Massimo carico di deposito:
3.00%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.95
Long Trade:
431 (46.39%)
Short Trade:
498 (53.61%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
20.05 USD
Profitto medio:
142.57 USD
Perdita media:
-134.36 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-997.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 181.03 USD (2)
Crescita mensile:
12.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
801.30 USD
Massimale:
3 764.95 USD (11.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.83% (3 764.95 USD)
Per equità:
0.32% (111.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHJPY 405
XAUETH 304
USDJPY 220
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHJPY 14K
XAUETH 5.8K
USDJPY -810
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHJPY 426K
XAUETH 2.5K
USDJPY 477
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 431.44 USD
Worst Trade: -3 074 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 442.47 USD
Massima perdita consecutiva: -997.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

