- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
11 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (21.43%)
En iyi işlem:
3.48 USD
En kötü işlem:
-55.87 USD
Brüt kâr:
16.11 USD (1 639 pips)
Brüt zarar:
-101.84 USD (10 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (9.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.02 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.33
Alım-satım etkinliği:
52.18%
Maks. mevduat yükü:
5.24%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
14 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.16
Beklenen getiri:
-6.12 USD
Ortalama kâr:
1.46 USD
Ortalama zarar:
-33.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-101.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.12 USD (2)
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85.73 USD
Maksimum:
101.18 USD (24.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.35% (101.18 USD)
Varlığa göre:
19.95% (82.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.48 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6358
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
USD
314
USD
USD
1
85%
14
78%
52%
0.15
-6.12
USD
USD
24%
1:500