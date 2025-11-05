- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
216 (69.90%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (30.10%)
En iyi işlem:
9.60 USD
En kötü işlem:
-22.25 USD
Brüt kâr:
208.36 USD (21 227 pips)
Brüt zarar:
-288.15 USD (28 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (48.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.16 USD (22)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.86%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
310
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
43 (13.92%)
Satış işlemleri:
266 (86.08%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.26 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-42.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.55 USD (7)
Aylık büyüme:
-7.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
161.25 USD
Maksimum:
185.22 USD (18.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.09% (185.22 USD)
Varlığa göre:
0.26% (2.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-82
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.3K
|AUDCAD
|243
|NZDCAD
|31
|AUDUSD
|17
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.60 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +48.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.58 × 121
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 296
|
Tickmill-Live
|0.81 × 762
|
Tickmill-Live02
|0.98 × 1179
|
ICMarkets-Live12
|1.11 × 758
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
ICMarketsSC-Live03
|1.45 × 20
|
ICMarkets-Live03
|1.50 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|1.50 × 4
|
CDGGlobal-Live
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live22
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-Live15
|1.79 × 219
|
ICMarkets-Live04
|1.80 × 5
