İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
26 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (13.33%)
En iyi işlem:
563.00 EUR
En kötü işlem:
-282.89 EUR
Brüt kâr:
815.08 EUR (35 331 pips)
Brüt zarar:
-348.38 EUR (23 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (634.65 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
634.65 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
23 (76.67%)
Satış işlemleri:
7 (23.33%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
15.56 EUR
Ortalama kâr:
31.35 EUR
Ortalama zarar:
-87.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-63.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-282.89 EUR (1)
Aylık büyüme:
17.97%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
167.09 EUR
Maksimum:
283.22 EUR (15.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|532
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
En iyi işlem: +563.00 EUR
En kötü işlem: -283 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +634.65 EUR
Maksimum ardışık zarar: -63.07 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
MAthbot algo expert
İnceleme yok